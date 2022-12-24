Иран снабжает России беспилотниками траншами, но передавать ракеты не спешит — Буданов

Контракт о поставках дронов страны был заключен летом.

Агрессорка Россия закупила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136, получаемых траншами. Баллистические ракеты Тегеран пока не спешит передавать РФ.

Об этом заявил в интервью The New York Times руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, контакт о поставках беспилотников страны был заключен летом. Производство одного стоит около $7 тыс. Впрочем, пока неизвестно, сколько заплатила Москва. Чтобы убедить Тегеран поставить дроны российской армии, Кремль предложил научные ноу-хау для иранской военной промышленности.

Дом говорит, что РФ получает Shahed-136 траншами. Сейчас оккупанты выпустили около 540 дронов, которые обычно используют для нанесения тактических ударов по фронту, а также энергетической инфраструктуре.

Глава украинской разведки подчеркнул, что пока Тегеран не спешит поставлять баллистические ракеты в РФ. "Иран не торопится это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, давление санкций на Иран усилится", – пояснил Буданов.

Напомним, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран намерен расширить поставки передового оружия РФ. Но Тегеран пытается прятать свою деятельность "под занавесом секретности".

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