В боях под Бахмутом погиб болельщик "Динамо"

Олег Рыбальченко защищал Украину с 2014 года.
Болельщик киевского "Динамо" Олег Рыбальченко погиб, защищая Украину от российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает WBC Ультрас Динамо в Facebook.
В свое время он имел отношение к фанатскому сектору слоличного клуба. С 2014 года защищал Украину от захватчиков. Ему было 28 лет.
Напомним, что игрок регбийного клуба "Горняк" из Кривого Рога Евгений Кашинский умер, защищая родину от захватчиков.
Читайте также:
Было всего 23 года: рекордсмен Украины по паверлифтингу погиб в боях на Донбассе
В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу
Легендарный игрок сборной Украины по американскому футболу погиб на войне с российскими оккупантами