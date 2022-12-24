В боях под Бахмутом погиб болельщик "Динамо"

Олег Рыбальченко защищал Украину с 2014 года.

Болельщик киевского "Динамо" Олег Рыбальченко погиб, защищая Украину от российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает WBC Ультрас Динамо в Facebook.

В свое время он имел отношение к фанатскому сектору слоличного клуба. С 2014 года защищал Украину от захватчиков. Ему было 28 лет.

Напомним, что игрок регбийного клуба "Горняк" из Кривого Рога Евгений Кашинский умер, защищая родину от захватчиков.

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