У боях під Бахмутом загинув уболівальник "Динамо"

Олег Рибальченко захищав Україну від 2014 року.

Уболівальник київського "Динамо" Олег Рибальченко загинув, захищаючи Україну від російських окупантів поблизу Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо у Facebook.

Свого часу він мав відношення до фанатського сектору слоличного клубу. Від 2014 року захищав Україну від загарбників. Йому було 28 років.

Нагадаємо, що гравець регбійного клубу "Гірник" із Кривого Рогу Євген Кашинський поклав життя, захищаючи батьківщину від загарбників.

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