У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу

Євген Колесніченко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників.
Поблизу Бахмута Донецької області загинув чемпіон України з гандболу Євген Колесніченко.
Сумну новину повідомила Федерація гандболу України.
Євген служив у штурмовому підрозділі. В день початку повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, він вступив до Київської тероборони, а потім опинився в найгарячіших точках фронту.
Колесніченко був майстром спорту з гандболу. У складі донецького "Шахтаря" він тричі ставав чемпіоном України. Крім того, Євген викликався до національної команди. У загиблого залишилися дружина і троє дітей.
Раніше повідомлялося, що фанат київського "Динамо" Олексій Рубцов загинув, боронячи Україну від рашистів.
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