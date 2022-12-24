Що подивитися: топ-5 різдвяних фільмів

Зимові свята — чудовий час, щоб подивитися добрі і душевні комедії, які подарують приємні емоції і святковий настрій. Ми зібрали найкращі різдвяні фільми, які буде приємно переглянути в колі сім'ї.

"Ніколь" 2019 р.

Це історія про молоду дівчину на ім'я Ніколь, яка також є і дочкою Санта-Клауса, але також вона має старшого брата, який повинен стати новим Сантою. Однак через тягар обов'язків хлопець втікає, а Ніколь вирушає його шукати, щоб врятувати Різдво.

"Різдво на двох" 2019 р.

Історія цього фільму оповідає про дівчину на ім'я Кейт. Вона працює ельфом в різдвяному магазині, зловживає алкоголем, не має постійного дому та страждає від самотності. Але в один дивний день вона зустрічає Тома, який здається їй чоловіком мрії і перевертає її життя з ніг на голову. Це фільм про справжнє різдвяне диво.

"Чотири Різдва" 2008 р.

У кінострічці розповідається історії про пару, яка вже багато років разом, але не поспішає одружуватися, адже їх не лише влаштовує такий формат відносин, а й вони не хочуть повторювати долю своїх батьків, який розлучилися. У якийсь момент Кейт і Бред не можуть полетіти у відпустку і змушені провести різдвяні вихідні зі своїми родичами. В результаті це змусить їх переглянути свої погляди на життя.

"Лускунчик і чотири королівства" 2018 р.

Фільм засновано на казці Ернста Гофмана "Лускунчик і Мишачий король". У фільмі розповідається історія про Клару, яка отримала незвичайний подарунок на Різдво від батьків — Лускунчика. Вночі, коли всі в будинку заснули, дівчинка вирішує погратися зі своїм подарунком, та щойно стрілка годинника виявляється на верхній позначці, Лускунчик оживає, а сама дівчинка виявляється в казковому світі. Там вона вирушає в захопливу подорож загадковими місцями: Країною Снігу, Країною Квітів і Країною Насолод. Але дівчинці потрібно потрапити і в четверте королівство.

"Різдвяні хроніки" 2018 р.

У фільмі розповідається історія про брата і сестру, який напередодні Різдва збираються зняти на відео появу Санти в їхньому будинку. Та цей задум виливається у незвичайну пригоду та знайомство з Санта-Клаусом, про що діти не могли навіть мріяти. Всі разом вони вирушають на пригоди, щоб врятувати Різдво.

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