У боях з окупантами загинув український регбіст

Ще один український спортсмен поклав життя, захищаючи батьківщину від загарбників.
Гравець регбійного клубу "Гірник" із Кривого Рогу Євген Кашинський загинув на війні з російськими окупантами.
Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook.
Він загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років. Вдома в бійця залишилась чотирирічна донька.
З початку повномасштабного вторгнення Євген пішов боронити країну у складі підрозділу "Регбісти" 129 криворізької бригади.
Нагадаємо, що титулований український паверліфтер Ярослав Хібовський загинув у боях з російськими окупантами.
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