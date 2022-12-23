У боях з окупантами загинув український регбіст

Ще один український спортсмен поклав життя, захищаючи батьківщину від загарбників.

Гравець регбійного клубу "Гірник" із Кривого Рогу Євген Кашинський загинув на війні з російськими окупантами.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook.

Він загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років. Вдома в бійця залишилась чотирирічна донька.

З початку повномасштабного вторгнення Євген пішов боронити країну у складі підрозділу "Регбісти" 129 криворізької бригади.

Нагадаємо, що титулований український паверліфтер Ярослав Хібовський загинув у боях з російськими окупантами.

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