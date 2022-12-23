Обстріли не вщухають: у Херсоні зранку загинули мирні жителі (фото)

Сьогодні зранку, 23 грудня, російські окупанти знову обстріляли Херсон.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, вранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсона загинуло двоє місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти.

Раніше ОВА Херсонської області повідомила, що російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Загинули троє людей, ще 6 — поранених.

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