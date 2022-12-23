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Відомий український режисер Олег Бобало загинув у бою під Бахмутом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
995
Час на прочитання
2 хв
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Відомий український режисер Олег Бобало загинув у бою під Бахмутом

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Про втрату повідомив друг та колега режисера Євген Лавренчук.

У бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув відомий український режисер Олег Бобало.

Трагічну звістку повідомила дружина митця Анна Яремчук-Бобало та друг і колега режисера Євген Лавренчук.

Євген залишив щемливий пост у Facebook, в якому згадав, як вони з Олегом разом росли, виступали у львівському молодіжному театрі та безліч інших приємних спогадів.

Олег Бобало / © facebook.com/oleg.bobalo
Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

"Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобало більше нема. Перед очима пронеслися миттєвості дитинства,  спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім, й в театрі Бориса Озерова. Я не знаю, що ще написати. Не знаю, які слова підібрати для жінки Анни, для його мами - тьоті Іри, для брата Жені, для родини, для тих, хто його любив. Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ має знати. Та вічно пам'ятати", - написав Лавренчук.

Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Oleg Bobalo. Олега Бобало більше...

Опубликовано Eugene Lavrenchuk Среда, 21 декабря 2022 г.

Разом з тим Євген звернувся до небайдужих та прихильників творчості Бобало з проханням підтримати його родину у такий непростий час. Лавренчук залишив номер картки для допомоги: 5363542090735979.

Зазначимо, що 2021 року Олег Бобало зняв фільм "Українське кіно: Становлення". З початком повномасштабного вторгнення РФ до України режисер не роздумуючи пішов воювати та захищати рідну країну від окупаційних військ.

Олег Бобало / © facebook.com/oleg.bobalo
Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Нагадаємо, що днями стало відомо про загибель на війні заслуженого артиста України Сергія Шкварченка. Артист загинув 19 грудня, потрапивши під мінометний обстріл.

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