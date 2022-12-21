На війні загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко

На війні з російськими окупантами загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко.

Сумну новину повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України на офіційній сторінці в Facebook.

Танцівник Сергій Шкварченко загинув 19 грудня, потрапивши під мінометний обстріл.

"Висловлюємо співчуття близьким та колегам Сергія. Вічна пам'ять!" – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначимо, Сергій Шкварченко – відомий український танцівник. Він був артистом ансамблю ім. П. Вірського. За свої творчі заслуги Сергія нагородили званням "Заслужиний артист України". Коли почалася повномасштабна війна, Шкварченко вступив до лав ЗСУ та пішов захищати країну від російських окупантів.

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