Том Круз шокував відео, як виконує небезпечні трюки під час знімань у кіно

Голлівудський актор Том Круз долучився до знімань бойовика "Місія нездійсненна-7", і всі трюки у стрічці знаменитість виконує без допомоги каскадерів, зокрема й небезпечні теж.

У своєму Instagram зірка Голлівуду вирішив показав, як відбувався процес знімань одного з такого трюків.

Зірка опублікував захопливе відео, де він має вилетіти на мотоциклі з вершини скелі та через кілька напружених хвилин відкрити парашут. Поки Том виконував небезпечний трюк, вся знімальна група разом з режисером Крістофером МакКуоррі помітно нервувала. Напруга спала лише тоді, коли Круз відкрив парашут та успішно приземлився.

Голлівудський актор весь рік тренувався, щоб виконати успішно трюк. Круз 500 разів стрибав з парашутом та виконав 13 тис. на мотокросі. Це допомогло зірці належним чином підготуватися до небезпечного трюку.

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