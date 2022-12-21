В Україні - повторна масштабна тривога: загроза ракетного удару

В Україні у середу, 21 грудня, оголошена повторна масштабна повітряна тривога. Майже усі області "почервоніли".

Про це свідчить мапа тривог.

Зауважимо, за день масштабна тривога лунає вдруге. Під час першої, яка тривала майже 2 години, була зафіксована активність ворожої авіації у Білорусі. Приблизно після 14:20 тривога була скасована по всій Україні.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький попередив про загрозу ракетного удару Росії.

"На Львівщині знову є загроза ракетного удару. Жителі області, ворог дуже підступний. Йдіть в укриття або у приміщення, де діє правило "двох стін". Віримо у ЗСУ! Вистоїмо!", - йдеться у його дописі.

Пройдіть негайно в укриття до закінчення ракетної небезпеки.

Нагадаємо, що після 12:00 21 грудня в Україні лунала масштабна повітряна тривога. На щастя, вона обійшлася без ракетних ударів Росії.

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