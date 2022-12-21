Вибух і стовб диму після тривоги в Києві: що сталось

Надзвичайна подія сталась в Голосіївському районі столиці, на місці працюють підрозділи рятувальників.
Протягом останньої години, одразу після закінчення чергової повітряної тривоги, киян стурбувала новина про величезний стовб диму на правому березі столиці. Не залишили це поза увагою і російські пабліки, де підписники почали радіти через це.
Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага, надзвичайна подія сталась в Голосіївському районі столиці.
"На території одного з підприємств Голосіївського району була пожежа. Повідомлялось про вибух. Що саме вибухнуло – зараз з’ясовується. Подія сталась в цеху, виникла пожежа, почав розповсюджуватись специфічний запах пластмаси. Зараз на підприємстві працюють підрозділи рятувальники. Причиною пожежі був не прильот", - повідомила нам Світлана Водолага.
За її словами, також з'ясовується, що саме виробляло це підприємство.
Пожежі другу добу поспіль
У Києві в ЖК "Комфорт Таун" ввечері 20 грудня вдруге за добу пролунав вибух. За словами місцевих мешканців, спалахнув і вибухнув генератор.
Про це повідомляє dtp.kiev.uа.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
"Другий вибух за день у Комфорт Тауні на лівому березі Києва. Вибухнув та спалахнув генератор. Дивом минулося без постраждалих та великих збитків", - йдеться під фото з місця події.
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