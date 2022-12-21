Вибух і стовб диму після тривоги в Києві: що сталось

Протягом останньої години, одразу після закінчення чергової повітряної тривоги, киян стурбувала новина про величезний стовб диму на правому березі столиці. Не залишили це поза увагою і російські пабліки, де підписники почали радіти через це.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага, надзвичайна подія сталась в Голосіївському районі столиці.

"На території одного з підприємств Голосіївського району була пожежа. Повідомлялось про вибух. Що саме вибухнуло – зараз з’ясовується. Подія сталась в цеху, виникла пожежа, почав розповсюджуватись специфічний запах пластмаси. Зараз на підприємстві працюють підрозділи рятувальники. Причиною пожежі був не прильот", - повідомила нам Світлана Водолага.

За її словами, також з'ясовується, що саме виробляло це підприємство.

Пожежі другу добу поспіль

У Києві в ЖК "Комфорт Таун" ввечері 20 грудня вдруге за добу пролунав вибух. За словами місцевих мешканців, спалахнув і вибухнув генератор.

Про це повідомляє dtp.kiev.uа.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

"Другий вибух за день у Комфорт Тауні на лівому березі Києва. Вибухнув та спалахнув генератор. Дивом минулося без постраждалих та великих збитків", - йдеться під фото з місця події.

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