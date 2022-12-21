У Харкові стався вибух у багатоповерхівці через електробатарею

У Харкові у квартирі вибухнула електрична батарея.

У Харкові пізно ввечері 20 грудня стався сильний вибух в одній з квартир багатоповерхового будинку – вибухнула електробатарея.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

За попередньою інформацією, стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї, наразі з’ясовується.

В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв.м.

Вогонь загасили протягом години, ніхто з людей не зазнав поранень.

Нагадаємо, у Києві вдруге за добу пролунав вибух у ЖК "Комфорт Таун". За словами місцевих мешканців, цього разу спалахнув і вибухнув генератор.

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