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ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

Літак приземлили на одній із ліній фронту.

Січеславські десантники днями збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". Він став сотою повітряною ціллю, яку вдалось знищити від початку повномасштабної війни. 

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Російський штурмовик збили в одному із районів бойових дій. Він став сотою повітряною ціллю 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. 

"Штурмовик противника був “приземлений” розрахунком зенітного ракетного комплексу", – повідомили управлінні протиповітряної оборони штабу Командування ДШВ ЗС України.

Війна Росії проти України 

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Цього ж дня диктатор Путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України". Він закликав ЗСУ капітулювати, проте українські захисники дали гідну відсіч окупантам та вибили їх з північних областей, Херсонського та Харківського напрямків. 

Станом на 21 грудня ЗСУ ліквідували 99 740 окупантів, збили 282 літаки та 267 вертольотів. Звільнення України від загарбників триває. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2667
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