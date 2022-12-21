ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

Самолет приземлили на одной из линий фронта.

Сечеславские десантники на днях сбили российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач". Он стал сотой воздушной целью, которую удалось уничтожить с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российский штурмовик был сбит в одном из районов боевых действий. Он стал сотой воздушной целью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

"Штурмовик противника был приземлен расчетом зенитного ракетного комплекса", — сообщили управлению противовоздушной обороны штаба Командования ДШВ ВС Украины.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В этот же день диктатор Путин объявил о проведении "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". Он призвал ВСУ капитулировать, однако украинские защитники дали достойный отпор оккупантам и выбили их из северных областей, Херсонского и Харьковского направлений.

По состоянию на 21 декабря ВСУ ликвидировали 99 740 оккупантов, сбили 282 самолета и 267 вертолетов. Освобождение Украины от захватчиков продолжается.

Читайте также: