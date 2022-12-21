Джаїн Прадіп: інновації у фармацевтичному секторі України

Фармацевтичний ринок України, сьогодні, відрізняється високим ступенем конкуренції між закордонними та вітчизняними виробниками, і саме вони формують ситуацію, коли інновації є одним із інструментів конкурентоспроможної стратегії фармацевтичних підприємств та організацій.

Фармацевтика, як жодна інша гілка, чутлива до захисту прав. Саме у цій галузі найбільше витрачається коштів на розробки та дослідження. І саме у собівартості продукту (препаратів, дієтичних добавок тощо) дуже висока частка витрат на інновації. Тому патентний захист свого часу почали застосовувати за для стимулювання інноваційних наукових розробок.

Сьогодні ми хочемо познайомити Вас з активним громадським діячем, бізнесменом, інвестором, засновником та власником групи компаній АНАНТА МЕДИКЕАР – Джаін Прадіпом Кумаром. Ананта Медікеар є однією з провідних фармацевтичних компаній України з виробництва дієтичних добавок. Компанія пропонує широкий спектр високоякісної продукції за найбільш затребуваними на ринку напрямами: боротьба зі стресом, боротьба з порушеннями пам'яті, зниження ваги, чоловіче здоров'я, ендокринні порушення, підвищення імунітету, покращення зору тощо. Продукція компанії – це не лише рослинні компоненти, клінічно доведена ефективність, оригінальні патентовані технології та рецептури, а й сучасні, зручні лікарські форми. Завдяки копіткій роботі Джаїна Прадіпа компанія та її продукція має відмінну репутацію не лише серед фахівців, але й споживачів.

Це безпосередньо пов'язано з тим, що Джаїн Прадіп, один із яскравих прикладів сучасного, інноваційно-орієнтованого керівника, який є автором та власником 167 затверджених свідоцтв України на торгові марки, 2-х патентів України на корисну модель. Також додатково на кінцевих етапах розгляду та реєстрації в Укрпатенті знаходиться ще 49 заявок на торгові марки та 4 заявки на отримання патентів України на винахід. Прадіп приділяє велику увагу питанню патентного захисту на власні інноваційні винаходи, що дозволяє йому захищати права на первинну розробку, вдосконалення, унікальні способи виготовлення та застосування, і як наслідок створювати умови для розвитку інновацій у своїй компанії.

У своїй роботі Джаїн Прадіп чітко керується принципом: створюємо та захищаємо інноваційні продукти для нескінченної турботи про Ваше здоров'я! Адже, на його переконання, саме пацієнти мають якнайшвидше отримувати доступ до інноваційних розробок, які активно впроваджуються у медичну практику. Це і є запорука майбутньої високоефективної, персоніфікованої доказової медицини.

Талановитий бізнесмен та керівник, громадський діяч, меценат, інвестор, апологет фармацевтичної галузі України, який з нуля створив соціально відповідальний бізнес, ось хто такий Джаїн Прадіп Кумар.

На думку Джаін Прадіпа, попереду на нас чекає закінчення війни та головна перемога в історії України та української нації. Гнучкість фармацевтичного ринку зросте, ситуація загалом стабілізується та настане час експериментувати, активно впроваджувати інновації! Синергія від взаємного проникнення фармацевтичних інновацій обов'язково залучить величезні інвестиції, забезпечивши важливі прориви у науковому та діловому середовищі, а це означає, що питання інновацій та їх захисту були пріоритетними для розвитку фармацевтичної галузі України в цілому.