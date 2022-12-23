В боях с оккупантами погиб украинский регбист

Еще один украинский спортсмен уложил жизнь, защищая родину от захватчиков.
Игрок регбийного клуба "Горняк" из Кривого Рога Евгений Кашинский погиб на войне с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.
Он погиб при выполнении боевого задания. Ему было 30 лет. Дома у бойца осталась четырехлетняя дочь.
С начала полномасштабного вторжения Евгений отправился защищать страну в составе подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады.
Напомним, что титулованный украинский паверлифтер Ярослав Хибовски погиб в боях с российскими оккупантами.
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