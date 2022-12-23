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В боях с оккупантами погиб украинский регбист

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1321
Время на прочтение
1 мин
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В боях с оккупантами погиб украинский регбист

facebook.com/scu.org.ua/

Еще один украинский спортсмен уложил жизнь, защищая родину от захватчиков.

Игрок регбийного клуба "Горняк" из Кривого Рога Евгений Кашинский погиб на войне с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook.

Он погиб при выполнении боевого задания. Ему было 30 лет. Дома у бойца осталась четырехлетняя дочь.

С начала полномасштабного вторжения Евгений отправился защищать страну в составе подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады.

Напомним, что титулованный украинский паверлифтер Ярослав Хибовски погиб в боях с российскими оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
1321
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