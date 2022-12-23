А что случилось: здоровье Путина не позволяет ему сесть за праздничный стол

Дела российского "фюрера" идут не очень хорошо. И речь не только о военно-политической обстановке, но и о здоровье Путина.

Ранее мы уже рассказывали, что удары по военным аэродромам на территории России не на шутку напугали президента Путина. Так сильно, что он аж пересмотрел свои планы на новогоднюю ночь и встречать Новый год будет не в Сочи, как планировалось, а за Уралом.

Телеграм-канал Generall SVR сообщает, что отменил диктатор и традиционный праздничный обед с участниками Госсовета. Причиной называется ухудшение здоровья.

"У Путина онкология органов системы желудочно-кишечного тракта, у него специальная диета, публичные трапезы по возможности исключены. Теперь у президента только лишь "нетрадиционные" обеды в гордом одиночестве или с близкими, что бывает крайне редко", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Впрочем, считать, что Путин уже на грани жизни и смерти все-таки не стоит. Те редкие публичные выходы демонстрируют, что выглядит он неплохо, пусть даже и прихрамывает.

Напомним, недавно "фюрер" продемонстрировал странные движения у трапа самолета, когда прилетал на встречу с Лукашенко.

Читайте также: