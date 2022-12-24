Суровікін приєднався до Пригожина, щоб протистояти Шойгу - Буданов

За даними очільника ГУР, ПВК "Вагнер" фанатично намагається захопити Бахмут, щоб показати, що найманці Пригожина кращі за російську армію.

Генерал російської армії Сергій Суровікін, призначений у вересні командувачем російських військ в Україні, приєднався до власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для протистояння міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Про це заявив в інтерв'ю The New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами Буданова, це причина, по якій підрозділи "Вагнера" так фанатично намагаються захопити Бахмут. Їм потрібно показати, що вони сила і можуть зробити те, що не змогла російська армія.

Хоча захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, це покращило б позицію Росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу.

Очільник ГУР повідомив, що "Вагнер" керує підрозділами ув’язнених, яким обіцяють амністію в обмін на службу на передовій. Про це, зокрема, свідчать відео вербування у в’язницях. Ці піхотні підрозділи були спрямовані вперед у атаках на українські позиціії.

За даними, Буданова, альянс Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії підрозділам "Вагнера", розширивши роль організації у війні.

Зазначається, що раніше найманці "Вагнера" воювали в Сирії та Африці. Група називає себе приватною військовою компанією.

Нагадаємо, між Генштабом збройних сил Росії і приватною військовою компанією (ПВК) “Вагнера”, якою опікується російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", виник конфлікт.

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