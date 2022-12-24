Українців попереджають про 1 рівень небезпеки на Різдво (мапа)

Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорогах.

Протягом 24-25 грудня у східних та південних областях очікується густий туман. Українців попереджають про 1 рівень небезпеки.

Про це інформує Укргідрометцентр та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"До кінця доби 24 грудня, вночі та вранці 25 грудня у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності - жовтий", - сказано у повідомленні.

Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, за даними синоптикині Наталії Діденко, у неділю, на Різдво, в Україну прийде потепління та сніг з дощем. У східних областях 25-го грудня - без істотних опадів, лише місцями незначний дощ. У другій половині дня неділі у західній частині опади також притихнуть. У Києві на Різдво очікується дощ з переходом у сніг.

ФОТО: Укргідрометцентр / Фото: Укргідрометцентр

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