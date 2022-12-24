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На вулиці Дніпра повернуть зовнішнє освітлення

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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На вулиці Дніпра повернуть зовнішнє освітлення

Освітлення у Києві / Фото: https://grishasergei.livejournal.com

У Дніпрі знову працюватиме зовнішнє освітлення.

У Дніпрі запрацює зовнішнє освітлення вулиць. Місто знову увійшло у графік планових відключень.  

Про це повідомляє Департамент благоустрою та інфраструктури міста. 

"Тому для безпеки та зручності містян на вулицях міста частково працюватиме зовнішнє освітлення. Загальна кількість світильників, що працюватимуть не перевищуватиме 30% та буде залежати від ситуації в енергосистемі України", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що плановий режим роботи до 21:00, мости – до 24:00.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, де найбільш складна ситуація з електроенергією.

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Дата публікації
Перегляди
701
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