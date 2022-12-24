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На улицы Днепра вернут наружное освещение

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
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На улицы Днепра вернут наружное освещение

Освещение в Киеве / Фото: https://grishasergei.livejournal.com

В Днепре снова будет работать наружное освещение.

В Днепре заработает наружное освещение улиц. Город снова вошел в график плановых отключений.

Об этом сообщает Департамент благоустройства и инфраструктуры города.

"Поэтому для безопасности и удобства горожан на улицах города будет частично работать внешнее освещение. Общее количество светильников, которые будут работать, не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что плановый режим работы – до 21:00, мосты – до 24:00.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, где наиболее сложная ситуация с электроэнергией.

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Дата публикации
Просмотры
493
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