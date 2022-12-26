По словам местных жителей, над улицами пролетели по меньшей мере четыре Ми-8.

Над центром Москвы летают военные вертолеты Ми-8.

Об этом 26 декабря сообщают телеграм-каналы, а также корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, опубликовавший соответствующие видео.

Отмечается, что один из Ми-8 был замечен над зданием ФСБ РФ. В общем, по словам москвичей, они видели по меньшей мере четыре вертолета.

"Над центром столицы Мордора летают вертолеты. Было не менее четырех Ми-8, говорят москвичи. Один из них замечен в районе здания ФСБ", — написал Цаплиенко.

Причины такой авиактивности в столице РФ неизвестны. Официальной информации на этот счет нет.

В то же время в пограничной Белгородской области РФ раздался сигнал воздушной тревоги. Также "хлопок" в Курской области. Телеграм-каналы пишут в этих двух областях России "громко и тревожно".

Повторные взрывы на российском аэродроме "Энгельс"

Напомним, в ночь на 26 декабря на российском аэродроме "Энгельс" уже второй раз за месяц раздался взрыв. В Минобороны РФ подтвердили атаку и сообщили о погибших военных. В то же время техника якобы не пострадала. Однако СМИ сообщают, что в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Следует отметить, что с этой авиабазы под Саратовым взлетают российские стратегические бомбардировщики, атакующие Украину ракетами.

Предыдущий раз взрывы на аэродроме "Энгельс" раздавались 5 декабря. Тогда там были повреждены два ракетоносца Ту-95.

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