За словами місцевих жителів, над вулицями пролетіли щонайменше чотири Мі-8.

Над центром Москви літають військові гелікоптери Мі-8.

Про це 26 грудня повідомляють телеграм-канали, а також кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який опублікував відповідні відео.

Зазначається, що один з Мі-8 був помічений над будівлею ФСБ РФ. Загалом, за словами москвичів, вони бачили щонайменше чотири гелікопетри.

"Над центром столиці Мордору літають гелікоптери. Було не менше чотирьох Мі-8, кажуть москвичі. Один з них помічений в районі будівлі ФСБ", - написав Цаплієнко.

Причини такої авіактивності у столиці РФ невідомі. Офіційної інформації щодо цього немає.

Водночас у прикордонній Бєлгородській області РФ пролунав сигнал повітряної тривоги. Також "бавовна" наразі у Курській області. Телеграм-канали пишуть, що у цих двох областях Росії наразі "гучно і тривожно".

Повторні вибухи на російському аеродромі "Енгельс"

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на російському аеродромі "Енгельс" вже вдруге за місяць пролунав вибух. У Міноборони РФ підтвердили атаку і повідомили про загиблих військових. Водночас техніка нібито не постраждала. Однак ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази.

Варто зазначити, що з цієї авіабази під Саратовом злітають російські стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну ракетами.

Попередній раз вибухи на аеродромі "Енгельс" лунали 5 грудня. Тоді там були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

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