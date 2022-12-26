Громкий "хлопок": в российском Энгельсе на аэродроме слышны взрывы

С этого аэродрома осуществлялись все массированные атаки на Украину.

На российском аэродроме "Энгельс" раздаются взрывы, слышна сирена. Перед этим было слышно "хлопок", по предварительной информации — два.

Об этом сообщают местные в социальных сетях.

Отметим, что именно из этого аэропорта производились все массированные атаки на Украину.

Официальных подтверждений о взрывах нет, есть только сообщения местных жителей.

"Украинский Санта Николай долетел до российского аэродрома Энгельс. Говорят, громкий "хлопок", — иронизируют украинские пользователи в социальных сетях.

Добавим, что на аэродроме находится стратегическая авиация россиян – Ту-95, Ту-160 и т.д.

По предварительной информации, взрыв произошёл на аэродроме «Энгельс-2». Это авиабаза ВКС России.

В сторону него едут пожарные расчёты и экстренные службы.

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Взрывы в России

На днях было сообщение о том, что в российском Курске слышны взрывы в районе аэропорта. Власти города не прокомментировали информацию о взрывах.

Ранее в РФ сообщили об атаке неизвестным беспилотником аэродрома "Халино". Возле него вспыхнул нефтенакопитель.

К тому же в Мурманске вспыхнул пожар на базе поставки "Фактор". Охваченная огнем площадь составляет 500 кв. м. Основное направление деятельности этого предприятия – поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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