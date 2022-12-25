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Возле посольства России в Кабуле произошел взрыв: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
653
Время на прочтение
1 мин
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Возле посольства России в Кабуле произошел взрыв: видео

иллюстративное изображение / Фото: Associated Press

Достоверной информации о причинах взрыва и пострадавших пока нет.

В воскресенье, 25 декабря, возле российского посольства в столице Афганистана произошел взрыв.

Видео с места инцидента публикуют в соцсетях.

Пока нет достоверной информации о причинах взрыва и пострадавших.

Сообщается, что взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман шестого района безопасности Кабула.

Напомним, в начале сентября этого года у здания посольства РФ в Кабуле взрыв устроил террорист-смертник. Взрывное устройство сработало, когда многие афганцы стояли перед посольством, чтобы оплатить визы.

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Дата публикации
Просмотры
653
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