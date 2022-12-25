Возле посольства России в Кабуле произошел взрыв: видео

Достоверной информации о причинах взрыва и пострадавших пока нет.
В воскресенье, 25 декабря, возле российского посольства в столице Афганистана произошел взрыв.
Видео с места инцидента публикуют в соцсетях.
Пока нет достоверной информации о причинах взрыва и пострадавших.
WATCH: #BNNAfghanistan Reports— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 25, 2022
На explosion происходило вблизи российской эмиссии в #Кабул.
Есть ныне никакой информации, доступной из-за побуждений или victims. #Afghanistan pic.twitter.com/vMnKzsdZQI
Сообщается, что взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман шестого района безопасности Кабула.
Напомним, в начале сентября этого года у здания посольства РФ в Кабуле взрыв устроил террорист-смертник. Взрывное устройство сработало, когда многие афганцы стояли перед посольством, чтобы оплатить визы.
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