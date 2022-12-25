Возле посольства России в Кабуле произошел взрыв: видео

Достоверной информации о причинах взрыва и пострадавших пока нет.

В воскресенье, 25 декабря, возле российского посольства в столице Афганистана произошел взрыв.

Видео с места инцидента публикуют в соцсетях.

Пока нет достоверной информации о причинах взрыва и пострадавших.

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На explosion происходило вблизи российской эмиссии в #Кабул.



Есть ныне никакой информации, доступной из-за побуждений или victims. #Afghanistan pic.twitter.com/vMnKzsdZQI — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 25, 2022

Сообщается, что взрыв произошел в районе Дар-аль-Аман шестого района безопасности Кабула.

Напомним, в начале сентября этого года у здания посольства РФ в Кабуле взрыв устроил террорист-смертник. Взрывное устройство сработало, когда многие афганцы стояли перед посольством, чтобы оплатить визы.

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