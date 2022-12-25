Біля посольства Росії в Кабулі стався вибух: відео

Достовірної інформації про причини вибуху та постраждалих наразі немає.

У неділю, 25 грудня, біля російського посольства в столиці Афганістану стався вибух.

Відео з місця інциденту публікують в соцмережах.

Наразі немає достовірної інформації про причини вибуху та постраждалих.

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An explosion occurred near the Russian Embassy in #Kabul.



There is currently no information available about the causes of the explosion or the victims. #Afghanistan pic.twitter.com/vMnKzsdZQI — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 25, 2022

Повідомляється, що вибух стався в районі Дар-аль-Аман шостого району безпеки Кабула.

Нагадаємо, на початку вересня цього року біля будівлі посольства РФ в Кабулі вибух влаштував терорист-смертник. Вибуховий пристрій спрацював, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб сплатити за візи.

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