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Біля посольства Росії в Кабулі стався вибух: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Біля посольства Росії в Кабулі стався вибух: відео

ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

Достовірної інформації про причини вибуху та постраждалих наразі немає.

У неділю, 25 грудня, біля російського посольства в столиці Афганістану стався вибух.

Відео з місця інциденту публікують в соцмережах.

Наразі немає достовірної інформації про причини вибуху та постраждалих.

Повідомляється, що вибух стався в районі Дар-аль-Аман шостого району безпеки Кабула.

Нагадаємо, на початку вересня цього року біля будівлі посольства РФ в Кабулі вибух влаштував терорист-смертник. Вибуховий пристрій спрацював, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб сплатити за візи.

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Дата публікації
Перегляди
999
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