Мощный взрыв разрушил мечеть в Кабуле: есть погибшие и много раненых (видео)

В столице Афганистана во время вечерней молитвы в мечети в результате взрыва погибли по меньшей мере три человека, десятки получили ранения.

Вечером в среду, 17 августа, прогремел взрыв в мечети в районе Хайр-Хана в Кабуле. Он был настолько мощным, что в соседних постройках были выбиты окна.

Как сообщает Al Jazeera, по меньшей мере три человека погибли, но окончательное количество жертв еще уточняют.

Итальянская неправительственная организация Emergency, управляющая больницей в Кабуле, сообщила, что были госпитализированы 27 раненых в результате взрыва, трое из которых скончались.

На дожде достоинов людей подверглись и более 20 урезанных в большой blast в mosque в афганской capital #Kabul это время. pic.twitter.com/8pzm4ZxIMM — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 17, 2022

Ранее представитель службы безопасности Талибана сообщил Al Jazeera, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 40 получили ранения. Спикер правительства Забихуллах Муджахид подтвердил, что в результате взрыва было больше погибших и раненых, но не сказал сколько.



"Убийцы мирных жителей и преступники... скоро понесут наказание за свои преступления", — написал он в Twitter.

В большой explosion has struck a mešitка в #Kabul 's PD17 при досрочных бойцов. Как много, как 35 человек может быть been wounded or martyred. #KABULBLAST #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/0BaGsqh9Vh — Prateek Pratap Singh (@ PrateekPratap5) Август 18, 2022

Полиция сообщила, что есть жертвы, но не назвала их количество. "Внутри мечети произошел взрыв, повлекший жертвы, но их количество пока неизвестно", – сказал Reuters спикер полиции Кабула Халид Задран.

В массивной explosion в madrase в Афганистана capital city Kabul на Wednesday killed 20 человек с в течение 40 feared injured. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/9x5Jh1Okpq — ️️HIJIT ️️THAK ✍️ (@aajtakabhijit) авг 17, 2022

По неподтвержденным данным, среди погибших был имам мечети Амир Мохаммад Кабули. На месте работают силовики.

Напомним, ранее в Кабуле американский беспилотник уничтожил лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, когда он находился на балконе дома, ставшего его убежищем.

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