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Россия требует выдать американскую визу для Лаврова

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Россия требует выдать американскую визу для Лаврова

Фото: Associated Press

Российский посол в Вашингтоне будет обращаться в Госдеп США с требованием обеспечить участие главы МИД РФ в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Россия требует от США обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке. В частности, американскую визу будут просить для министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в отношении которого введены санкции, запрещающие ему въезд в страну.

Об этом в среду, 17 августа, сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Российский дипломат пожаловался, что США создает сложности с рабочими поездками российских чиновников.

"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и немедленно выдать визы министру [иностранных дел] и всем членам российской делегации", — заявил Антонов.

Он добавил, что в четверг, 18 августа, будет настаивать на решении этой "проблемы" во время личного посещения Госдепа.

Напомним, из-за войны РФ против Украины США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Дата публикации
Просмотры
644
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