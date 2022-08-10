Что делать, если хочется домой: простые советы

Если где-то на краю света вам захотелось домой, а в вашей стране до сих пор война, если все этапы отторжения и принятия уже пройдены, то подготовили простые советы по улучшению состояния.

Об этом пишет uaheals в Instagram.

Вари борщ.

Делайте то, что вам нравилось делать дома или что напоминает те безмятежные времена, когда над домом не летали ракеты. Наполняющие и успокоящие якори — это свет среди темного океана грусти.

Не вините себя

Если радио "Почему уехали, а не остались" до сих пор гудит в вашей голове — скажите ему стоп и переключите волну. Полно! Запомните: во время войны любые принятые решения о собственной безопасности, безопасности семьи, правильны.

Дайте себе возможность прожить эмоции

Воспоминания о доме, работе, оставшихся близких или воскресных утренниках, которые были в семейном кафе традиционными. Все это может вызвать грусть, тревогу, ужас. Создайте новые воспоминания.

Реагируйте на потребности

Со временем будут появляться новые потребности – реагируйте на них и позвольте себе их удовлетворить насколько это возможно. Нет, это не эгоизм. Когда хочется домой и когда устали хотеть, беспокоиться о своих потребностях — это не просто ок, это твой переход на следующий уровень.

Новые ритуалы и новые смыслы

Найдите их там, где вы есть. Присоединяйтесь к волонтерству, если нет возможности работать, связывайся с единомышленниками. Попробуйте исследовать место, в котором вы сейчас находитесь, попробовать новый вид спорта, познакомиться с новыми людьми, или просто прочитать хорошую книга, которую давно хотелось прочитать. Если не помогает – варите борщ. Организуйте international evening, познакомьтесь с соседями, угостите их борщом (подставьте название любимого украинского блюда – ред.), общайтесь, отвечайте на вопросы, рассказывайте о том, что происходит в Украине. Так вы поможете себе рассеяться, а миру узнать правду.

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Если уж борщ не помог и все остальное тоже – рекомендуем обратиться к специалисту. Можно по месту, где вы находитесь или онлайн.

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