Когда нужно дополнительно давать детям витамины: советы от специалистов

Минздрав собрал рекомендации, как узнать, нужны ли ребенку дополнительные витамины.

Витамины – неотделимая часть процесса обмена веществ, строения тканей, поддержания полноценного иммунитета и развития ребенка – как физиологического, так и интеллектуального.

Специалисты Минздрава собрали рекомендации, как узнать, нужны ли ребенку дополнительные витамины.

При полноценном, разнообразном, здоровом питании ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества.

Минздрав

Вдобавок, увеличенная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушения обмена веществ.

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