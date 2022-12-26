Буданов рассказал, почему россияне так берегут ракеты "Кинжал"

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему россияне так берегут "Кинжалы" и имеют ли они технологическую возможность производить такие ракеты.

Об этом он сообщил в интервью изданию LIGA.net.

"Так их (ред. — "Кинжалов") всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать — что дальше? Можешь сделать 47 ударов. Для понимания "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47?", — заявил Буданов.

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Он также отметил, что Россия технологически не может сейчас производить ракеты "Кинжал".

"Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать много комплектования из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", — подчеркнул главный разведчик Украины.

Ракетный потенциал РФ

Напомним, что Буданов также сообщил, что у РФ ракет осталось лишь на 2-3 массированных атаки с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет. Интенсивность ракетных ударов по Украине уменьшается, отметил глава ГУР.

В то же время, как ранее сообщали зарубежные СМИ, пополнить ракетный запас РФ собирается за счет Ирана, с которым якобы уже заключен договор на поставку баллистических ракет. Однако, как заявил в интервью The New York Times Буданов, баллистические ракеты Москве Тегеран передавать пока не спешит.

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