Буданов рассказал, почему россияне так берегут ракеты "Кинжал"

Санкции против РФ делают невозможным производство ракет такого типа.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему россияне так берегут "Кинжалы" и имеют ли они технологическую возможность производить такие ракеты.
Об этом он сообщил в интервью изданию LIGA.net.
"Так их (ред. — "Кинжалов") всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать — что дальше? Можешь сделать 47 ударов. Для понимания "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47?", — заявил Буданов.
Он также отметил, что Россия технологически не может сейчас производить ракеты "Кинжал".
"Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать много комплектования из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать", — подчеркнул главный разведчик Украины.
Ракетный потенциал РФ
Напомним, что Буданов также сообщил, что у РФ ракет осталось лишь на 2-3 массированных атаки с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет. Интенсивность ракетных ударов по Украине уменьшается, отметил глава ГУР.
В то же время, как ранее сообщали зарубежные СМИ, пополнить ракетный запас РФ собирается за счет Ирана, с которым якобы уже заключен договор на поставку баллистических ракет. Однако, как заявил в интервью The New York Times Буданов, баллистические ракеты Москве Тегеран передавать пока не спешит.
Читайте также: