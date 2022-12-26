Буданов розповів, чому росіяни так бережуть ракети "Кинджали"

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чому росіяни так бережуть "Кинджали" та чи мають вони технологічну можливість виробляти такі ракети.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Так їх (ред. - "Кинджалів") всього на початок війни було, наскільки я пам'ятаю, 47 штук. За цей час вони змогли зробити декілька, поки були запчастини. Це несерйозно. Можна лякати світ тим, що в тебе є "Кинджал". Але коли починаєш їх реально використовувати – що далі? Можеш зробити 47 ударів. Для розуміння, "Іскандерів" використано понад 900. Що таке 47?", - заявив Буданов.

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Він також зазначив, що Росія технологічно не може наразі виробляти ракети "Кинджал".

"Майже нереально їх зараз виробляти. Вони не можуть дістати багато комплектування через санкції. Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставлення цих частин. А деякі вони, попри все, так і не можуть дістати", - наголосив головний розвідник України.

Ракетний потенціал РФ

Нагадаємо, що Буданов також повідомив, що у РФ ракет залишилося лише на 2-3 масовані атаки із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет. Інтенсивність ракетних ударів по України зменшується, зауважив очільник ГУР.

Водночас, як раніше повідомляли закордонні ЗМІ, поповнити ракетний запас РФ збирається за рахунок Ірану, з яким нібито вже уклали договір на постачання балістичних ракет. Натомість, як заявив в інтерв'ю The New York Times Буданов, балістичні ракети Москві Тегеран передавати поки не поспішає.

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