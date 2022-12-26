"Технічний голод у РФ": Буданов - про проблеми російської армії

За його словами, росіяни у всьому світі шукають, де придбати снаряди.

Від початку осені у російській армії розпочався технічний голод. Зокрема, окупантам не вистачає снарядів до артилерії та танків.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню LIGA.net.

За його словами, російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаються і ЗСУ.

"Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося. Як у нас почались проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків – так само в них. Те саме стосується ракет до РСЗВ", – сказав Буданов.

Керівник ГУР зазначив, що зараз росіяни так само як у Україна, у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Градів" і "Ураганів".

"Певні країни є (які можуть допомогти РФ. – Ред.), але в багатьох випадках продають через треті країни", – пояснив він.

Раніше Кирило Буданов розповів, що станом на зараз Іран не продав Росії жодної балістичної ракети. Китай також не передав Росії жодного озброєння. За його інформацією, Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки.

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