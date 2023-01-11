Правительство Британии впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Об этом заявил спикер британского правительства, информирует издание The Financial Times.

По его словам, Великобритания стремится ускорить поддержку Киева, чтобы помочь выиграть войну против режима Владимира Путина.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут изменить правила игры для украинцев. На прошлой неделе премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит все, что мы сможем", – заявил представитель британского правительства.

Он уточнил, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвинуться дальше и "ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

В издании предполагают, что речь идет о танках Challenger 2, находящихся на вооружении британской армии.

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По инофрмации Sky News, Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Напомним, что Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Варшава поставит Украине роту танков Leopard.

Между тем, в правительстве Германии заявили, что не знают о запросах отправить Украине танки Leopard. А вот Финляндия не прочь передать Украине танки Leopard 2, однако с условием, что такое решение должно быть принято совместно в Европе.

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