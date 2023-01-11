Атака России на перинатальный центр в Херсоне, где была роженица с младенцем: есть пострадавшая

Жизни потерпевшей ничего не угрожает.

В результате российской атаки по перинатальному центру в Херсоне 11 января пострадала работница медучреждения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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"Из-за российской атаки пострадала 1 работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает", — написал чиновник.

В Зеленского добавили, что в момент вражеской атаки в роддоме находилась роженица с младенцем.

"Пострадал роддом, в котором находилась роженица с младенцем. Серьезные ранения получила работница заведения. Пожар в здании локализован. Нет оправдания российским извергам", — говорится в сообщении заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Напомним, после обеда 11 января российские войска атаковали перинатальный центр в Херсоне, после чего на месте прилета возник пожар. Добавим, что россияне после увольнения ВСУ 11 ноября 2022 года Херсона ежедневно обстреливают город и убивают мирных жителей. В городе от 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибли 65 человек.

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