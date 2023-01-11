Россияне атаковали перинатальный центр в Херсоне: в ОВА сообщили детали о последствиях обстрела (видео)

В городе сегодня раздавались взрывы.

Российские оккупанты 11 января атаковали перинатальный центр в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне. Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", — отметил он.

По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.

Официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины опубликовал видео с последствиями атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.

Напомним, что россияне после освобождения ВСУ 11 ноября 2022 года Херсона ежедневно обстреливают город и убивают мирных жителей. В городе с 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибли 65 человек, сообщила 11 января 2023 года начальница Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

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