Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 – Sky News

За інформацією видання, Британія може надати близько 10 танків Challenger 2.

Велика Британія вперше розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, вже кілька тижнів точаться дискусії про постачання ЗСУ "деякої кількості" бойових танків Challenger 2 британської армії.

"Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад", – йдеться у статті.

Уряд Великої Британії ще не ухвалив остаточного рішення. Проте якщо рішення буде схвалено, Британія стане першою країною, яка відгукнеться на заклики України оснастити ЗСУ потужними західними танками.

Джерело припустило, що Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2, що достатньо для оснащення танкової роти.

Співрозмовник видання зазначив, що в цілому постачання "не змінить правила гри", але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок подолає бар'єр, який досі не дозволяв союзникам постачати Україні західні танки через побоювання, що це переросте в ескалацію.

Міністерство оборони Великої Британії не підтверджує і не спростовує, що розглядає можливість постачати Україні танки.

"Станом на сьогодні ми надали Україні понад 200 одиниць бронетехніки, в тому числі машини Stormer, озброєні ракетами Starstreak. Ми також наддали десятки тисяч одиниць індивідуального захисту, включаючи шоломи та бронежилети, засоби пересування та матеріально-технічного забезпечення, протитанкову зброю, ракети та системи ППО, зимове та медичне обладнання", – заявив речник відомства.

Полковник Хеміш де Бреттон Гордон, колишній командир 1-го Королівського танкового полку, заявив, що постачання західних танків може "схилити терези" на полі бою на користь України.

Минулого року Велика Британія відправила 14 танків Challenger 2 до Польщі в рамках угоди про допомогу Україні. Натомість Варшава відправила Києву свої радянські танки Т-72.

Що відомо про танк Challenger 2

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії з 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни і озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

6 січня США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України. До нового пакету військової допомоги, окрім БМП Bradley, які ЗСУ отримають вперше, увійдуть самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання.

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, ФРН передасть Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot у першому кварталі 2023 року.

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