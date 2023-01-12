Безпілотник ЗС РФ знеструмив частину Бєлгородської області

Аварія у регіоні сталась через російський військовий безпілотник "Оріон", який зачепився за дроти ЛЕП

У Бєлгородській області РФ сталось знеструмлення частини регіону через нібито падіння безпілотника на високовольтні проводи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що інцидент трапився пізно ввечері, 11 січня, у населеному пункті Сєверний.

"Щось зачепило високовольтні дроти у Сєверному. Передають, що літальний апарат упав на дроти", - пише "Белгородский осведомитель".

Пізніше стало відомо, що аварія сталась через російський військовий безпілотник "Оріон", який зачепився за дроти ЛЕП.

"Читачі з селища Сєверний повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться у публікації.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що носій ракет “Калібр” вийшов в акваторію Чорного моря, а це може бути ознакою того, що російські війська готуються до нового масованого удару по українській інфраструктурі.

Також ми інформували, що під час масованого обстрілу України 31 грудня Росія вперше застосувала ракетоносії з Каспійського моря.

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