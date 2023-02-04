Собирал разведданные о ВСУ за квартиру в Крыму: в Одессе задержан агент ФСБ

В Одессе разоблачили российского агента, который несколько лет собирал разведданные об украинских войсках.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе бывшего военного, которого завербовала ФСБ РФ. При выполнении задач врага предатель надеялся получить от оккупантов помощь по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью $200 тыс. во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, предатель еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020 начал активно собирать разведданные о мерах боевой подготовки Вооруженных Сил Украины на территории южного региона.

"Особое внимание обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в том числе боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также он пытался отслеживать поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска", — говорится в сообщении.

Предателем оказался местный житель Одессы, который в 1990 году окончил Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". До середины 1990-х годов проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

После этого занялся бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения. Помимо этого занимался контрабандой соответствующей продукции из РФ. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы.

"Во время очередного пребывания на территории РФ его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-агрессора", — рассказали в СБУ.

При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. дол. во временно оккупированном Крыму.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военных.

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