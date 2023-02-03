Гучні звільнення, обшуки та гроші під диваном: топ-10 скандалів тижня в Україні

Розповідаємо про найгучніші скандали, що розгорілися або отримали розвиток на цьому тижні.

В офісі президента, уряді, генпрокуратурі та обласних адміністраціях відбулася низка відставок високопосадовців. СБУ провела обшуки у топчиновників. А викладачка київського вишу потрапила у мовний скандал.

ТСН.ua нагадує всі гучні справи тижня.

Павло Халімон і будинок на Печерську

Одним з перших на тижні чистки потрапив у скандал заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон. Причиною стало опубліковане журналістами розслідування, згідно з яким Халімон під час повномасштабної війни придбав маєток на Печерську вартістю 10.3 млн гривень, хоча ринкова вартість подібної будівлі складає 50-60 мільйонів гривень. Будинок оформлений на його, ймовірно, співмешканку, яка ще 2021 року придбала понад 40 земельних ділянок.

Офіс генпрокурора України: пішов Симоненко

Гучне звільнення відбулося в Офісі генерального прокурора України. Очільник органу Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням свого заступника Олексія Симоненка.

Він їздив у 10-денну відпустку до Іспанії попри пряму заборону президента Володимира Зеленського.

Скандал з Миколою Тищенком

Народний депутат Микола Тищенко повідомив у соцмережах, що перебуває у відрядженні в Азії та виконує завдання, яке отримали депутати — "розвиток дружніх взаємин у напрямі Азії та Африки".

26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Миколи Тищенка з представниками української громади в готелі Novotel. Депутат не назвав бюджет поїздки, лише додав, що ця сума буде задекларована.

Фото з відкритих джерел

Проте голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що не відряджав Тищенка за кордон.

"Розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував", - наголосив Стефанчук.

Після скандалу з Тищенком президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники, депутати та всі держслужбовці можуть виїжджати за кордон лише за рішенням Ради нацбезпеки та оборони. 23 січня РНБО заборонила чиновникам виїзд за кордон без поважної причини.

На хвилі народного обурення депутата виключили з парламентської фракції "Слуга народу", позбавивши посади заступника голови фракції.

Принижували дівчат на відео: поліція сходила до організаторів "п'яних вечірок"

У соцмережах розгорівся скандал через "п'яні вечірки", під час яких організатори записували принизливі відео з дівчатами. Телеведуча Ярослава Кравченко стверджувала, що хлопці, які приїхали до Києва з Івано-Франківська, нібито "накачували" алкоголем і транквілізатором учасниць, після чого розповсюджували в закритих Telegram-каналах відеоролики інтимного характеру за їх участю.

Після розголосу в соцмережах поліція нагрянула з обшуками до організаторів "п'яних вечірок".

Організатори "п'яних вечірок", під час яких дівчат накачували транквілізаторами, ризикують отримати до 7 років позбавлення волі, повідомив очільник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Фото: Національна поліція України

За його словами, оперативники разом із прокурорами провели обшуки за місцем проживання підозрюваних у Києві й Івано-Франківській області. Силовики встановили, що організаторами "п'яних вечірок" і авторами принизливих відеороликів із дівчатами є двоє друзів, які й розповсюджували відео інтимного характеру в соціальних мережах.

Чоловіки були затримані й доправлені до ізолятора тимчасового тримання. Двом друзям оголосили про підозру за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу — "Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів". Якщо вину затриманих доведуть у суді, їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Обшуки у Коломойського і Авакова

Служба безпеки України здійснила обшуки українського бізнесмена Ігоря Коломойського вранці 1 лютого. Повідомляється, що силовики розкрили масштабну схему присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджером компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта".

У межах кримінальних проваджень задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності.

СБУ та ДБР також прийшли з обшуком до колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Причиною, як розповів сам ексчиновник, слугував розгляд у справі про закупівлю гелікоптерів Airbus французького провадження.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давності. Звичайно, нічого", — пояснив Аваков журналістам, зазначивши, що контракти затверджували уряд і парламент.

У травні 2018 року представники України та Франції підписали в Парижі угоду на 552 млн євро, яка передбачала постачання 55 вертольотів.

На одному із закуплених у Франції гелікоптерів — Super Puma (Airbus Helicopters H225) — розбився у Броварах глава МВС Денис Монастирський та інші представники керівництва відомства.

Аваков назвав обшуки, що проводилися, відпрацюванням однієї з версії трагедії в Броварах і повідомив, що представники слідства були коректні, але разом із тим доцільність обшуку після шести років після укладення контракту, на його думку, "виглядає трохи тупувато".

Керівницю податкової Києва викрили на багатомільйонних схемах. ДБР дослідужє її розкішне життя

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття в.о. очільника податкової служби Києва Оксани Датій, яку звинувачують у багатомільйонних махінаціях.

За даними відомства, Оксана Датій зловживала службовим становищем та за неправомірну вигоду приймала рішення про невідповідність критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Фото: Державна податкова служба України

Крім цього, як стверджують у ДБР, підозрювана реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими фірмами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання недостовірних відомостей про доходи. Такі схеми призводили до того, що в тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд гривень. Ще один епізод, у якому фігурує керівництво податкової служби, пов'язаний із незаконним отриманням відшкодування ПДВ, у зв'язку з чим "у тінь" пішло близько 30 млрд гривень.

Фото: Державне бюро розслідувань

Окремо ДБР досліджує спосіб життя Оксани Датій, яке не відповідає її офіційним доходам. Топчиновниця, за інформацією силовиків, має три квартири у столиці вартістю близько $1 млн, приватний будинок за $200 тисяч та два автомобілі, які оцінюються у $150 тисяч.

Видання "Українська правда" стверджує, що під час обшуків в Оксани Датій правоохоронці також знайшли списки бажань, які вона складала. У переліку побажань зазначені:

підвищення

соболина шуба

поїздка до Лондона та на Мальдіви

люксовий годинник Breguet

заробити мільйон доларів

завершення ремонту у новій квартирі

Мільйони готівкою під диваном ексзаступника міністра оборони

Видання "Українська правда" опублікувало відео обшуків, які відбувалися у серпні 2022 року у колишнього заступника міністра оборони Олександра Миронюка. Він є фігурантом розслідування про шахрайство у закупках для армії.

За інформацією журналістів, під час обшуків у Миронюка тоді знайшли понад 17 мільйонів грн, близько 400 тисяч євро та понад 100 тисяч доларів готівкою. Повідомляється, що ексзаступник міністра у 2020-2021 роках займався департаментом закупівель МО.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Одразу після обшуків, за версією УП, Миронюк надав суду нотаріально завірену заяву про те, що гроші у дивані не його. Заяву він уклав за тиждень після обшуків, у ній йшлося про те, що гроші колишньому заступнику міністра позичала 86-річна мешканка Харкова Елеонора Думіньш.

Мовний скандал в університеті

У Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал, в результаті якого виш звільнив з посади одну з викладачок. Вона читала лекції російською мовою, а після прохання перейти на українську, чого вимагає закон, запропонувала студентам йти на фронт.

"А самі ви чому тут, чому не на фронті? 18 років вам є. Чому ви не в добровольцях, скажіть мені? У мене до вас запитання. Ось я, російськомовна, хочу запитати українськомовних - чому ви сидите вдома, ваші батьки чому вдома сидять?" — запитала педагог.

Розмову записали студенти і виклали до соцмережах. Після розголосу університет звільнив викладачку.

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці університету у Facebook.

Уряд звільнив керівництво митниці

Кабінет міністр звільнив керівництво Державної митної служби.

З посади звільнили виконувача обовʼязків Вячеслава Демченка. Також звільнили його заступника Олександра Щуцького. Крім цього, на митниці порушили дисциплінарне провадження проти ще одного заступника, Руслана Черкаського. На період розслідування його відсторонили від посади.

Тимчасово виконувати обовʼязки очільника митниці буде заступник Демченка Сергій Звягінцев.

Суд взяв під варту ексзаступника міністра оборони

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова. Його підозрюють у закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Суд заарештував Шаповалова на два місяці. Він також визначив альтернативу арешту — заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року, пише видання. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.