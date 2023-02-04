Окупанти за добу обстріляли 9 областей: щонайменше 3 загиблих

Росіяни продовжують вбивати мирних українців
Російські загарбники упродовж 3 лютого обстріляли 9 українських областей. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 3 загиблих.
Про це йдеться у зведенні ОВА.
Відомо, що окупанти здійснили за добу 3 обстріли у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Без втрат та руйнувань.
Також за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Харківської області. Зокрема, надійшло 36 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.
Ворог атакував Марганецьку громади Нікопольського району. Обійшлося без жертв та руйнувань.
Зазначимо, що на Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора в Ізюмі на протипіхотній міні "пелюстка" підірвалося 7 підлітків 14-17 років. Всі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані для дообстеження, життю постраждалих наразі загрози немає.
Додамо, минулої доби, 3 лютого, армія РФ 47 разів відкривала вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області.
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