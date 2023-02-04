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Окупанти за добу обстріляли 9 областей: щонайменше 3 загиблих

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Окупанти за добу обстріляли 9 областей: щонайменше 3 загиблих

Окупанти обстрілюють Харківщину / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Російські загарбники упродовж 3 лютого обстріляли 9 українських областей. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 3 загиблих.

Про це йдеться у зведенні ОВА.

Відомо, що окупанти здійснили за добу 3 обстріли у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Без втрат та руйнувань.

Також за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Харківської області. Зокрема, надійшло 36 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Ворог атакував Марганецьку громади Нікопольського району. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Зазначимо, що на Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора в Ізюмі на протипіхотній міні "пелюстка" підірвалося 7 підлітків 14-17 років. Всі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані для дообстеження, життю постраждалих наразі загрози немає.

Додамо, минулої доби, 3 лютого, армія РФ 47 разів відкривала вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області. 

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Дата публікації
Перегляди
299
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