В Україні подовжать воєнний стан та мобілізацію: на який термін

Верховна Рада найближчим часом знову поодовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, відповідні укази подовжать, найімовірніше, ще на 90 днів від 19 лютого 2023 року. Нардеп додав, що відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом в найближчий час. Після цього наступного тижня Верховна Рада їх схвалить.

"Це буде вже шосте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада", - нагадав Железняк.

Зазначимо, мобілізації підлягають громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призов здійснюється через вручення повісток. Де сьогодні можуть вручати повістки, які вони бувають і хто їх може роздавати, читайте в ТСН.ua

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