Китайські технології допомагають Росії вести війну — WSJ

Огляд російських митних даних свідчить, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів до РФ.

Попри міжнародні санкції і експортний контроль Росія отримує з інших країн технології подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній промисловості і сприяють веденню війни в Україні. Серед країн-постачальників — Китай.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на огляд російських митних даних.

Лідери країн Заходу розпочали кампанія економічного тиску на РФ після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Серед застосованих заходів — припинення експорту до Росії комп'ютерних чипів, інфрачервоних камер, радіолокаційного обладнання та інших технологій, які застосовуються для виробництва озброєння.

Однак, митні записи свідчать, що Росія імпортує ці технології через країни, які не приєдналися до санкцій, які повинні відрізати Москву від світових ринків. Зокрема, китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями.

У митних документах, наданих вашингтонською некомерційною організацією C4ADS, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці, зазначено лише деякі з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення, тобто які можуть мати військове застосування, які імпортувала Росія. Постачання відбувалося переважно з Китаю.

У виданні проаналізували понад 84 000 операцій із постачання, зареєстрованих російською митницею, зосередившись на товарах, які вважають критично важливими для російської армії.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю в коментарі WSJ заперечив, що Китай надає "допомогу" Росії, назвавши ці твердження “спекулятивним і навмисно роздутим". Водночас він заявив, що Пекін виступає проти “односторонніх санкцій, які не мають під собою жодних підстав згідно з міжнародним правом”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала активно щось перевозити з Китаю. Сервіси відстеження польотів фіксують регулярні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга-Днепр".

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