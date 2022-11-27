РФ відправляє вантажні літаки до Китаю по 10 разів на тиждень – Defence Express

Росія почала активно щось перевозити з Китаю. Сервіси відстеження польотів фіксують регулярні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга-Днепр".

Про це інформує Defence Express.

Загалом йдеться про близько десяти рейсів за останній тиждень. При цьому росіяни не завжди вмикають транспорндер, що ускладнює їхнє відстеження.

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Самі китайці викладають відео з посадкою Ан-124 "Руслан" російської компанії в аеропорті Чжэнчжоу. Також у коментарях до відео зазначається, що літак нібито прибув для того, щоб забрати "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

За інформацією видання, сервіс відстеження польотів Radarbox зафіксував за останні сім днів дев'ять рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю та лише три у зворотному напрямі. Це свідчить про те, що росіяни вимикають транспондер. До перевезень залучені літаки з бортовими номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва-Новосібірськ-Чжэнчжоу-Новосібірськ-Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі. Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром та потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco. Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів.

На думку журналістів, такі рейси свідчать про те, що РФ вивозить з Китаю військовий вантаж. Крім того, це для неї вкрай терміново, бо інакше його могли б його доправити залізницею.

Також зазначається, що ці рейси — це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю, а лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків.

Нагадаємо, що "Китай охопили небувалі протести. Натовп закликає до повалення уряду. Так, під час одного із протестів в середмісті Шанхаю лунали крики "геть комуністичну партію".

Зазначимо, що поштовхом до народного гніву стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі (саме там помітили як мінімум один із російських літаків). Після трагічного випадку в соцмережах припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково зачинена.

Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський казав, що Сі Цзіньпін дуже незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, лідер Китаю вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії.

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