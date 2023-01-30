Чи наважиться Китай постачати Росії зброю: відповідь Піонтковського

На його думку, максимум, на що здатен Пекін – відправляти до Росії так звану нелетальну допомогу. Скажімо, бронежилети чи шоломи.

Китай не наважиться допомагати Росії летальною зброєю через великий економічний інтерес зі Сполученими Штатами.

Таку думку висловив російський опозиційний політолог та публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН.

Також читайте США та ЄС узгодять стелю цін на російські нафтопродукти до 5 лютого — міністерка фінансів США

"Китай чудово скористався тим, що Росія повинна зараз дешевше продавати нафту і газ, але не збирається потрапляти під вторинні санкції. Він максимум посилає Росії так звану нелетальну допомогу – бронежилети, шоломи. Ну, нехай посилають шоломи. Військову допомогу він ніколи не наважиться надати, тому що у нього величезний економічний інтерес зі Сполученими Штатами", – певен експерт.

За його словами, Пекін зіграв дуже позитивну роль у питанні ядерної зброї.

"Вирішальну роль, звичайно, зіграли Сполучені Штати, вони просто пояснили дуже наочно Путіну, що з ним буде, якщо він застосує ядерну зброю – його просто вб'ють, не кажучи вже про те, що все його угруповання в Україні буде знищено вогневим впливом НАТО. У Росії зараз кричать, що "воюють з усім НАТО", але вони не уявляють, про що вони говорять", – каже Піонтковський.

Експерт зауважив, що якщо 26 HIMARS повністю змінили стратегічну ситуацію на фронті і дозволили Україні перехопити ініціативу, то наприклад сотні крилатих ракет великої дальності Tomahawk і десятки літаків, які є на озброєнні у НАТО, швидко розгромлять Росію. На його думку, РФ і дня не провоює з усім Альянсом.

Піонтковський додав, що навіть традиційний союзник Москви Сербія була змушена відступити від цієї позиції.

"Їх (Сербію) дуже серйозно попередив Європейський союз. І ось зараз вони вже говорять: "Ми ніколи не визнаємо Крим і Донбас частиною Росії". І навіть про санкції подумують", – підсумував він.

Раніше з'явилася інформація що РФ відправляє вантажні літаки до Китаю по 10 разів на тиждень. Росіяни нібито забирають "військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

Водночас, у розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачає зброю Росії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай буде використовувати РФ як розмінну монету в торгах зі США. На його думку, зараз тривають переговори про розподіл влади між такими державами, як Китай і США. Тому надаючи допомогу Москві, Пекін підвищує ставки.

На думку колишнього помічника держсекретаря США з європейських справ Весса Мітчелла, Путін став для Сі Цзіньпін "величезною проблемою".