Решится ли Китай поставлять России оружие: ответ Пионтковского

По его мнению, максимум, на что способен Пекин – отправлять в Россию так называемую нелетальную помощь. Например, бронежилеты или шлемы.

Китай не осмелится помогать России летальным оружием из-за большого экономического интереса с Соединенными Штатами.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

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"Китай прекрасно воспользовался тем, что Россия должна сейчас дешевле продавать нефть и газ, но не собирается попадать во вторичные санкции. Он максимум посылает России так называемую нелетальную помощь – бронежилеты, шлемы. Ну, пусть посылают шлемы. Военную помощь он никогда не решится оказать, потому что у него огромный экономический интерес с Соединенными Штатами", – уверен эксперт.

По его словам, Пекин сыграл положительную роль в вопросе ядерного оружия.

"Решающую роль, конечно, сыграли Соединенные Штаты, они просто объяснили очень наглядно Путину, что с ним будет, если он применит ядерное оружие — его просто убьют, не говоря уже о том, что вся его группировка в Украине будет уничтожена огневым влиянием НАТО. В России сейчас кричат, что "воюют со всем НАТО", но они не представляют, о чем они говорят", — говорит Пионтковский.

Эксперт отметил, что если 26 HIMARS полностью изменили стратегическую ситуацию на фронте и позволили Украине перехватить инициативу, то, например, сотни крылатых ракет большой дальности Tomahawk и десятки находящихся на вооружении у НАТО самолетов быстро разгромят Россию. По его мнению, РФ и дня не провоюет со всем Североатлантическим альянсом.

Пионтковский добавил, что даже традиционный союзник Москвы Сербия вынуждена была отступить от этой позиции.

"Их (Сербию) очень серьезно предупредил Европейский союз. И вот сейчас они уже говорят: "Мы никогда не признаем Крым и Донбасс частью России". И даже о санкциях подумывают", – подытожил он.

Ранее появилась информация, что РФ отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю. Россияне якобы забирают "военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

В разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Си Цзиньпин заверил, что Китай не поставляет оружие России.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США. По его мнению, сейчас продолжаются переговоры о разделе властей между такими государствами, как Китай и США. Поэтому, оказывая помощь Москве, Пекин повышает ставки.

По мнению бывшего помощника госсекретаря США по европейским делам Весса Митчелла, Путин стал для Си Цзиньпин "огромной проблемой".