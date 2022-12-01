Китай заверил ЕС, что не снабжает оружие России — глава Евросовета

Шарль Мишель призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы убедить Россию вернуться к международному праву.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал высших руководителей Китая использовать свое влияние на Россию, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

Председательствующий на саммитах лидеров ЕС Мишель провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг, во время первой личной встречи с начала пандемии.

В разговоре с журналистами Мишель сказал, что встреча продолжалась около трех часов, где они "много времени" обсуждали ситуацию в Украине. Мишель сказал, что он призвал Си использовать свое влияние как постоянного члена Совбеза ООН, чтобы убедить Россию вернуться к международному праву.

"Си Цзиньпин очень четко дал понять, что Китай не снабжает оружие России, а ядерная угроза России является неприемлемой и безответственной", — сказал Мишель.

Глава Евросовета выразил надежду, что все международное сообщество, включая Китай, будет использовать все возможные средства и инструменты, чтобы убедить Кремль и Россию прекратить войну и уважать суверенитет Украины.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил о необходимости мирного окончания войны в Украине и "интересе Европы и Азии". Он назвал войну в Украине "кризисом".

Напомним, что в начале ноября китайские власти изъяли видеообращение президента Европейского совета на церемонии открытия крупной торговой выставки в Шанхае.

В речи Мишель критиковал войну России в Украине и зависимость Европы от российских нефти и газа, что привело к торговому дисбалансу.

"В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях… чтобы избежать чрезмерной зависимости", — якобы собирался сказать он. "Это касается и наших торговых отношений с Китаем". Однако это обращение китайские власти решили не показывать.

Китай vs Москва: союзники или конкуренты

Ранее появилась информация, что РФ отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю. Россияне якобы забирают "военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США. По его мнению, сейчас продолжаются переговоры о разделе властей между такими государствами, как Китай и США. Поэтому, оказывая помощь Москве, Пекин повышает ставки.

Украинский дипломат Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua прокомментировал, заключили ли США и Китай какой-либо ситуативный союз. А советник ОП Алексей Арестович объяснил, какой результат войны в Украине больше всего устроит власть Китая.

По информации издания Reuters, Пекин недоволен риторикой Путина о ядерном оружии.