Китай запевнив ЄС, що не постачає зброю Росії - голова Євроради

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав вищих керівників Китаю використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну в Україні.

Про це пише The Guardian.

Мішель, який головує на самітах лідерів ЄС, провів переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні в четвер, під час першої особистої зустрічі від початку пандемії.

У розмові з журналістами Мішель сказав, що зустріч тривала близько трьох годин, де вони "багато часу" обговорювали ситуацію в Україні. Мішель сказав, що він закликав Сі використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб переконати Росію повернутися до міжнародного права.

"Сі Цзіньпін дуже чітко дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю Росії, а ядерна загроза Росії є неприйнятною і безвідповідальною ", – сказав Мішель.

Голова Євроради висловив сподівання, що все міжнародне співтовариство, включно з Китаєм, використовуватиме всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль і Росію припинити війну та поважати суверенітет України.

Своєю чергою Сі Цзіньпін заявив про необхідність мирного закінчення війни в Україні та "інтерес Європи та Азії". Він назвав війну в Україні "кризою".

Нагадаємо, що на початку листопада китайська влада вилучила відеозвернення президента Європейської ради на церемонії відкриття великої торгової виставки в Шанхаї.

У промові Мішель критикував війну Росії в Україні та залежність Європи від російських нафти і газу, що призвело до торгового дисбалансу.

"У Європі ми хочемо балансу у наших торговельних відносинах… щоб уникнути надмірної залежності", —начебто збирався сказати він. "Це стосується і наших торговельних відносин з Китаєм". Однак це звернення китайська влада вирішила не показувати.

Китай vs Москва: союзники чи конкуренти

Раніше з'явилася інформація що РФ відправляє вантажні літаки до Китаю по 10 разів на тиждень. Росіяни нібито забирають "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай буде використовувати РФ як розмінну монету в торгах зі США. На його думку, зараз тривають переговори про розподіл влади між такими державами, як Китай і США. Тому надаючи допомогу Москві, Пекін підвищує ставки.

Український дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю ТСН.ua прокоментував, чи уклали США та Китай якийсь ситуативний союз. А радник ОП Олексій Арестович пояснив, який результат війни в Україні найбільше влаштує владу Китаю.

За інформацією видання Reuters, Пекін незадоволений риторикою Путіна про ядерну зброю.