Окупанти обстріляли енергопідприємства ДТЕК: поранено двох працівників

За останні два місяці російські війська 16 разів атакували енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго".

Російські окупанти обстріляли 1 грудня енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго", внаслідок чого двоє енергетиків зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба "ДТЕК"

"Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків. Їм було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Загрози життю немає", – йдеться в заяві.

Після завершення обстрілів енергетики зможуть оцінити ступінь пошкоджень обладнання та інфраструктури підприємства. Тоді ж фахівці невідкладно розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

"Працівники "ДТЕК Енерго" продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масованих атак ворога", – додали у пресслужбі.

Там також поінформували, що за останні два місяці російські війська 16 разів атакували енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго". Внаслідок цих атак 24 енергетики зазнали поранень, ще троє – загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.

Нагадаємо, в Білому домі напередодні попередили, що Росія не припинить та не сповільнить атаки на цивільну інфраструктуру України, проте інтенсивність бойових дій взимку зменшиться.

Через постійні ракетні атаки Росії Україна не зможе протягом зими відновити всю енергосистему, заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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